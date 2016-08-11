Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла обыграть американку Мэдисон Киз в ¼ финала теннисного турнира Олимпиады-2016 и выбыла из соревнований, сообщает «Р-Спорт».

Kate Bum Дарья Касаткина

В поединке, продолжавшемся около часа, Касаткина уступила седьмой ракетке турнира в двух партиях со счетом 3:6, 1:6. В результате в полуфинал Олимпиады вышла американская теннисистка Мэдисон Киз, следующей соперницей которой станет победительница встречи между Йоханной Конта (Великобритания) и Ангелиной Кербер (Германия).