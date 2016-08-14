Вожатые пилотных школ РДШ Кирова собрались в «Орленке»
Туапсе, Краснодарский край, 14 августа, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Краснодарском крае состоялась первая встреча Школы вожатых кировского регионального отделения Российского движения школьников (РДШ).
Ее участниками стали члены правительства Кировской области, представители министерства образования, учредители Кировского регионального отделения РДШ, представители детских общественных организаций и объединений, члены Ассоциации молодых педагогов Кировской области и ученики пилотных школ РДШ.
В этот день участники Школы вожатых Кировского регионального отделения РДШ вместе с детьми приступили к подготовке и проведению отрядных мероприятий по нескольким направлениям: социальное добровольчество; патриотическое воспитание; пропаганда здорового образа жизни; профилактика асоциального поведения. Дети посетили мастер-классы от лучших спортсменов, танцоров, музыкантов Кировской области. В завершении дня участники школы увидели красочное файер-шоу.
Результатом работы Школы вожатых станет разработка процедуры вступления в ряды Российского продвижения школьников, которая будет апробирована на месте с помощью актива Кировской областной общественной организации «Перспектива», а затем в «пилотных» школах РДШ Кировской области, начиная с 1 сентября.
Напомним, 29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Как отмечается в документе, целью учреждения новой организации является «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».