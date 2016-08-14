Туапсе, Краснодарский край, 14 августа, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Краснодарском крае состоялась первая встреча Школы вожатых кировского регионального отделения Российского движения школьников (РДШ).

center-orlyonok.ru Вожатые в «Орлёнке»

Ее участниками стали члены правительства Кировской области, представители министерства образования, учредители Кировского регионального отделения РДШ, представители детских общественных организаций и объединений, члены Ассоциации молодых педагогов Кировской области и ученики пилотных школ РДШ.

В этот день участники Школы вожатых Кировского регионального отделения РДШ вместе с детьми приступили к подготовке и проведению отрядных мероприятий по нескольким направлениям: социальное добровольчество; патриотическое воспитание; пропаганда здорового образа жизни; профилактика асоциального поведения. Дети посетили мастер-классы от лучших спортсменов, танцоров, музыкантов Кировской области. В завершении дня участники школы увидели красочное файер-шоу.

Результатом работы Школы вожатых станет разработка процедуры вступления в ряды Российского продвижения школьников, которая будет апробирована на месте с помощью актива Кировской областной общественной организации «Перспектива», а затем в «пилотных» школах РДШ Кировской области, начиная с 1 сентября.

Напомним, 29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Как отмечается в документе, целью учреждения новой организации является «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».