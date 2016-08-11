Берлин, 11 августа, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Петра Хинц намерена «как можно скорее» покинуть фракцию. Об этом со ссылкой на Westdeutsche Zeitung передаёт Der Spiegel. Днём ранее 54-летняя политик объявила, что в конце августа откажется от мандата в бундестаге.

petra-hinz.de Петра Хинц

Её решение вызвало различные реакции. «Теперь я знаю, что до тех пор, пока вопрос о мандате не будет решён или окончен, не наступит спокойствие», — цитирует Хинц газета WZ. СДПГ требуется единство, прежде всего в «верхушке» партии, считает она.

Ранее Хинц оказалась в центре скандала из-за несоответствия действительности её резюме. В середине июля она признала, что не оканчивала среднюю школу и не имеет высшего юридического образования. Политик уже тогда согласились отказаться от своего мандата в немецком парламенте. Но из-за того, что она тянула с этим шагом, оказалась под растущим давлением в своей собственной партии.