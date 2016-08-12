Якутск, 12 августа, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Сегодня, 12 августа, в улусном детском стационарном лагере «Сайдыс» Республики Саха (Якутия) состоялось закрытие лидерской смены, проходящей в рамках подготовки актива Российского движения школьников.

Пресс-служба Минмолсемьи Якутии В лагере «Сайдыс», Якутия

Смена в лагере в селе Томтор Мегино-Кангаласского улуса стартовала 30 июля. За это время свыше 100 школьников посетили ряд образовательных лекций, приняли участие в развивающих играх. И вот — настало время продемонстрировать свои лидерские способности.

Вечер начался с презентации отрядов. Команды в формате видеороликов рассказали о своей деятельности и работе в детских общественных организациях и о том, чему они научились за время работы смены. Затем школьники приняли участие в конкурсах и викторинах, где смогли продемонстрировать свои лидерские качества. Завершился праздник «Королевским концертом». Сотни мальчишек и девчонок в красочных нарядах исполнили зажигательный танец под песню, которую они записали специально к закрытию смены.

Напомним, 29 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Как отмечается в документе, целью учреждения новой организации является «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».