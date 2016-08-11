Вашингтон, 11 августа, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Президент IAAF Себастьян Коу считает правильной дисквалификацию всей Всероссийской федерации легкой атлетики и обдумывает условия, на которых российские спортсмены будут допущены к международным соревнованиям, сообщает CNN.

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После всего этого чиновник заявил, что ассоциация сейчас сосредоточена на том, чтобы вернуть российских спортсменов и легкоатлетическую федерацию, но на таких условиях, чтобы все остальные были уверены в честности соревнований и всего, что с ними связано.

Вместе с тем Коу рассказал, что такие условия ни с одним российским спортсменом или представителем спортивных организаций России ни разу не обсуждались. Так что неизвестно, в какой степени интересует IAAF уверенность и российских спортсменов в честности происходящих вокруг них процессов.

Кроме того, Коу заявил, что беспрецедентное решение дисквалифицировать легкоатлетическую федерацию России целиком было вызвано тем, что руководство IAAF сочло выдвинутые против них обвинения слишком серьезными.

В заключение Себастьян Коу поделился с журналистами своей мечтой о пожизненной дисквалификации спортсменов за допинг, указав, что это вряд ли осуществимо в ближайшее время.