Москва, 11 августа, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН обсудит обострение российско-украинских отношений после столкновений украинских диверсантов с российскими силовиками в Крыму. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает телеканал RT. Заседание Совбеза пройдет в закрытом режиме.

White Hous Заседание Совета Безопасности ООН

Ранее сегодня стало известно, что украинская делегация в ООН запросила консультацию Совбеза в связи с обострением российско-украинских отношений.

Напомним, в ночь на 7 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) военной разведки Украины в городе Армянске (Крым). Были взяты в плен семь украинских боевиков.

Также предотвращена попытка прорыва двух других украинских ДРГ на российскую территорию. В ходе столкновений погиб один сотрудник ФСБ и один военнослужащий ВС РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина встала на путь террора.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко, который ранее отвергал все обвинения Москвы в диверсионной деятельности украинской разведки в Крыму, поручил МИД Украины срочно организовать разговор с Путиным.