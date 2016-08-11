Нижний Новгород, 11 августа, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Третья очередь Южного обхода Нижнего Новгорода будет запущена 11 сентября 2016 года, пообещал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе выездного совещания на объекте.

Ярослав Гунин Валерий Шанцев готовится проверить качество новой дороги

В ходе совещания губернатор проверил ровность дороги, проехав в кабине большегрузного автомобиля, на приборной панели которого стоял стакан с водой.

«Я смотрел и на стакан, и на дорогу не отрываясь. Вы знаете, даже намека не было на то, что вода может выплеснуться. Конечно, это испытание не технологическое, а скорее показательное. Прежде чем на дороге откроется движение, будет проведена приемочная комиссия. Запуск третьей очереди мы планируем на 11 сентября», — подчеркнул Шанцев.

По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, третья очередь Южного обхода будет сдана на год раньше контрактного срока. Качество работ на объекте регулярно проверялось.

«Мы проводили контроль на каждом этапе, выезжала лаборатория, просвечивала полностью дорожное полотно, проверяла, из чего слои состоят. Все это накладывается на карту выполненных работ. Такие же исследования будут проводиться и сейчас. А после приемки мы будем нести гарантийные обязательства: 5 лет — на дорожное покрытие и 15 — на конструкции», — сообщил генеральный директор ООО фирма «Магистраль» Олег Терехин.

По словам Шанцева, после того как дорога будет запущена в эксплуатацию и весь большегрузный транспорт уйдет из Нижнего Новгорода, городским властям необходимо будет активизировать свою работу по приведению дорог в порядок: «Мы свое дело сделали. Дальше тоже будем помогать: планируем в следующем году на ремонт дорог, в том числе и в Нижнем Новгороде, выделить из областного дорожного фонда больше 4 млрд рублей».

В настоящее время идет подготовка планов ремонта на 2017 год. «Мы сейчас согласовываем с Нижним Новгородом весь перечень дорог, которые нуждаются в ремонте, чтобы в 2017 году нам массово и планово перейти к выполнению работ по ремонту городских автомобильных дорог», — сообщил глава регионального Минтранса Александр Герасименко.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что по завершении строительства третьей очереди федеральные структуры планируют заложить финансирование на 2017 года на строительство четвертой очереди Южного обхода, которая позволит полностью вывести весь транзит из Нижнего Новгорода, Кстова, и большинства близлежащих населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство третьей очереди Южного обхода подразумевает создание транспортной системы, которая включает комплекс искусственных сооружений: три путепровода, эстакаду, мост-эстакаду и еще один мост. Завершение работ на объекте по контракту — 2017 год. Протяженность автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнего Новгорода (3-я очередь, 1-й пусковой комплекс) составляет 14,69 км.

Ранее сообщалось, I очередь Южного обхода протяженностью 16 км строилась 12 лет. Благодаря вмешательству Валерия Шанцева строительство 15 км второй очереди удалось завершить за 2,5 года. В настоящее время активно ведется строительство III очереди Южного обхода протяженностью14,69 км, это автострада в четыре полосы с расчетной скоростью 100 км/ч.

В Нижегородской области бытует легенда, что Борис Немцов, будучи губернатором, принимал дороги, поставив на капот автомобиля стакан с водкой и разогнавшись до скорости 60 км/ч. Если напиток не проливался, дорога принималась в эксплуатацию, а водку выпивали губернатор и участники приемки.