Анкара, 11 августа, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Турция отменила запрет на посещение гостевых матчей для фанатов крупных турецких футбольных клубов, передаёт Reuters.

Arne List Турецкие футбольные фанаты

Напомним, 16 июля тысячи турецких граждан, в том числе футбольные болельщики, откликнулись на просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предотвратить военный переворот. С тех пор постоянно проходят массовые митинги в поддержку демократии и против путча. Эрдоган призвал турок к единению и солидарности.

«Мы решили снять запрет на выездные игры, чтобы выразить единство и братство, которое возникло после 15 июля», — заявил на пресс-конференции в Стамбуле Гоксел Гюмюшдаг — глава Фонда Ассоциации Клубов.

Запрет, который препятствовал сторонникам больших команд, включая «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай», «Трабзонспор» и «Бурсаспор», посещать матчи на выезде, был введён почти пять лет назад. Его целью являлось предотвращение насилия с участием футбольных болельщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка военного переворота в Турции была предпринята в ночь с 15 на 16 июля. Многочисленные отряды военных с бронетехникой вышли на улицы Анкары и Стамбула. Военный мятеж не удался, к утру преданные властям Турции силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По последним данным, в результате столкновений погибли более 290 человек, около 1500 получили ранения.