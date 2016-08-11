Великий Новгород, 11 августа, 2016, 18:26 — ИА Регнум. В Новгородской области почти 70% от всех иностранных работников составляют граждане Китая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом было заявлено на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников сегодня, 11 августа.

Мигрант

В регион приезжают работники из девяти стран, при этом из Китая 415 человек (69,3%), из Сербии — 115 человек (19%), из Кореи — 62 человека (10,3%).

Отмечается, что граждане из этих стран привлекаются на рабочие профессии. Из Австрии, Литвы и Швейцарии на новгородские предприятия с иностранным капиталом приезжают специалисты на должности высшего и среднего руководящего звена.

Всего количество иностранных работников, привлекаемых по квоте в 2016 году, составляет 0,2% от экономически активного населения области (оно оценивается в 322,1 тысячи человек). По мнению специалистов регионального правительства, привлечение иностранной рабочей силы не оказывает существенного влияния на рынок труда.

УМВД России по Новгородской области прогнозирует снижение выдачи разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам.

В 2017 году планируется привлекать рабочих-иностранцев в сельское и лесное хозяйство (66,1%), строительство (19%), обрабатывающее производство (11%), издательскую и полиграфическую деятельность (2,6%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (1%) и общественное питание (0,3%).