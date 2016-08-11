Киев, 11 августа, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Действия РФ в Крыму не перерастут в полномасштабную военную операцию, но Украине «нужно быть начеку». Об этом 11 августа в эфире украинского телеканала «112 Украина» заявил глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

oda.odessa.gov.ua Михаил Саакашвили

Чиновник призвал Украину «готовиться к новым провокациям со стороны Российской Федерации». «Он (президент Путин — прим. ИА REGNUM ) больше маневрирует в дипломатических приоритетах… Мне кажется, что сейчас он действует по стереотипу Грузии в 2008 году. Он имитирует все те вещи, но с целью достижения политических целей, на этот раз. Я сейчас не вижу, что это перельется в полномасштабную военную операцию, но всегда нужно быть начеку», — считает Саакашвили.

Он также призвал Киев не комментировать позицию России, поскольку «ФСБ — это официальный орган лжи».

В свою очередь, директор департамента политики МИД Украины Алексей Макеев пообещал использовать все механизмы для того, чтобы остановить агрессивную политику Кремля. «Мы работаем по всем двусторонним направлениям в рамках международных организаций для того, чтобы привлечь внимание к этим провокациям и предотвратить агрессивную политику Кремля и агрессивные действия Кремля. Мы будем использовать все двусторонние и многосторонние механизмы», — сказал Макеев.

По его словам, инцидент в Крыму является «провокационным шаблоном Российской Федерации», на который должны отреагировать ЕС и США. «Сегодня международные СМИ и эксперты привлекают внимание общественности и тех, кто принимает решения в государствах Европы, США. Многие проводят параллели и с 1939 годом, и с российско-финской войной, деятельностью НКВД на Западной Украине, и с российско-грузинской войной. Очевидно, что это провокационный шаблон РФ, и важно, чтобы наши международные партнеры прислали в Кремль четкий сигнал: провокации должны остановиться. Россия должна отказаться от любых агрессивных действий, так как они представляют угрозу не только для Украины и ее территориальной целостности, но и для безопасности всей Европы», — считает Макеев.

Дипломат выразил обеспокоенность нежеланием президента России Владимира Путина вести переговоры в «нормандском формате». «Мы с нашими международными партнерами очень обеспокоены попытками российской стороны свести на нет процесс нормандских переговоров и минских переговоров, потому что мы остаемся преданными процессу мирного урегулирования ситуации и требуем от российской стороны соблюдения всех своих обязательств, взятых Россией в рамках Минских договоренностей», — добавил Макеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и глава СБУ Василий Грицак доложили президенту Петру Порошенко о наращивании группировки ВСУ на границе с Крымом. В частности, украинские войска были приведены в повышенную боеготовность. При этом Муженко назвал абсурдными заявления ФСБ РФ о якобы артобстрелах ВСУ территории Крыма. «Это является полной ерундой и не соответствует действительности. Огонь не открывался ни из артиллерийский систем, ни из другого оружия. Это может подтвердить любой военнослужащий и житель той территории, потому что звуки артиллерийского обстрела можно слышать на значительном расстоянии», — пояснил Муженко.

По данным Грицака, СБУ уделяет особое внимание обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры, а также отслеживает «деятельность ряда лиц, подозреваемых в причастности к деятельности ДРГ, с целью недопущения возможных террористических актов».