Москва, 11 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Военный блок НАТО считает, что претензии Российской Федерации к Украине в связи с событиями в Крыму являются бездоказательными. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

Кукрыниксы. Выступление ката в роли адвоката. 1977

Сообщается, что НАТО пристально и с беспокойством наблюдает за повышением напряженности между Россией и Украиной. Североатлантический альянс подчеркивает, что у России якобы нет доказательств украинский диверсионной деятельности в Крыму.

Напомним, накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что в ночь на 7 августа в городе Армянске (Крым) была нейтрализована разведывательно-диверсионная группа (ДРГ) военной разведки Украины. Также были пресечены попытки прорыва на российскую территорию двух других украинских ДРГ, а также ликвидирована украинская агентурная сеть на полуострове.

Задержанные украинские диверсанты признались, что готовили теракты в Крыму в преддверии парламентских и местных выборов. В частности, готовился подрыв трассы Симферополь — Ялта, когда по ней проезжали бы кортежи представителей местной и федеральной власти.