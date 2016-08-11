Мадрид, 11 августа, 2016, 18:13 — ИА Регнум. «Нет сомнения, что эта поездка имеет провокационные намерения. Эрдоган хочет отомстить Европе за ее нерешительность и нежелание поддержать его во время путча и делает это самым демонстрационным образом. Он просто-таки решил ткнуть пальцем в глаз Западу».

thierry ehrmann Эрдоган

Издание отмечает, что после сбитого самолета Анкара и Москва разошлись в разные стороны, как боксеры по углам, но это не помешало «Путину в сложный для Эрдогана момент предупредить последнего об опасности и оказать поддержку, причем сделал он это одним из первых среди мировых лидеров». Это, а также «потеря 90% туристического потока из России, должно было обязательно толкнуть османского лидера навстречу хозяину Кремля», убеждено издание.

«Масла в огонь добавило «крышевание» Вашингтоном турецкого проповедника Гюлена, которого Эрдоган считает идеологом несостоявшегося переворота», — уверена газета.

Последней же каплей, переполнившей чашу терпения Эрдогана и стимулировавшей в итоге его поворот в сторону Москвы, стало «откровенное манкирование Брюсселем своими обязательствами перед Анкарой по соглашению об ограничении потока мигрантов с Ближнего Востока в Европу. И теперь двадцать семь членов ЕС чувствуют себя связанными по рукам и ногам волей турецкого президента, захочет он тормозить волну беженцев в Старый Свет или нет».

Сближение Турции и России, по мнению аналитиков издания, означает, что «план Путина, главного сторонника режима Асада, работает, а Россия получает еще одного союзника для решения сирийского вопроса в том ключе, который ей выгоден. Кремль собирается оставить свои самолеты на базе в Сирии навечно, а Турция уже не против этого».