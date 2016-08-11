Астана, 11 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В Западно-Казахстанской области (ЗКО) порядка 74% от общей протяженности дорог находится в неудовлетворительном состоянии, сообщил сегодня, 11 августа, официальный сайт премьер-министра республики.

Дорожные работы

Из цифр, приведенных в сообщении, следует, что в неудовлетворительном состоянии в области находится 4832 км из 6530 км.

Общий объем финансирования дорожных работ в области на 2016 год составил 16 млрд 461 млн тенге (около 3 млрд рублей).

Напомним, что за последние 5 лет Казахстан вложил в развитие транспортной отрасли порядка 1,5 трлн тенге (около 306,4 млрд рублей).