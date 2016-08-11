Анкара, 11 августа, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Власти Турции задержали в общей сложности 35 022 человек в связи с неудавшейся попыткой государственного переворота в прошлом месяце. Об этом со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника передаёт Reuters.

pixabay.com Арест

Чуть более половины задержанных или 17 740 человек были официально арестованы с того времени, рассказал чиновник. Ещё 11 597 человек освободили, в то время как 5685 все ещё остаются под стражей, добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка военного переворота в Турции была предпринята в ночь с 15 на 16 июля. Многочисленные отряды военных с бронетехникой вышли на улицы Анкары и Стамбула. Военный мятеж не удался, к утру преданные властям Турции силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По последним данным, в результате столкновений погибли более 290 человек, около 1500 получили ранения.