Рига, 11 августа, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Почти половина или 45% жителей Латвии поддерживают прием беженцев, выяснилось в ходе опроса, проведенного исследовательским агентством Norstat в сотрудничестве с Агентством ООН по делам беженцев, сообщает портал Mixnews.lv. Так, больше всего поддерживают прием беженцев люди в возрасте старше 60 лет, а меньше всего — люди в возрастных группах от 15 до 29 лет и от 40 до 49 лет.

pixabay.com Беженцы в ЕС

В свою очередь 55% латвийцев выступают против приема беженцев и считают, что качество их жизни пострадает, если соседями будут беженцы. Категорически против приема беженцев выступает четверть населения Латвии.

Среди латышей поддержка беженцев наполовину больше, чем среди русскоязычных. Если смотреть по уровню доходов, средний слой настроен по отношению к беженцам более положительно, а люди, получающие «минималку» или зарплату выше средней, настроены более отрицательно. Наиболее скептически относятся к беженцам в Риге и Латгалии (восток Латвии), а наиболее терпимо — в окрестностях Риги и в Видземе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в целом в рамках программы перемещения Латвия приняла из Греции, Италии и Турции 53 человека. Первые соискатели убежища прибыли в Латвию в начале февраля 2016 года.

В течение двух лет Латвии предстоит принять 531 беженца, в основном из числа людей, находящихся в Греции и Италии, а 50 человек будут перемещены из третьих стран, в частности, Турции.

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