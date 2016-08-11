Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Тагир Хайбулаев, олимпийский чемпион 2012 года, завершил свое выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

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В 1/16 финала олимпийского турнира в весовой категории до 100 кг Хайбулаев уступил азербайджанскому спортсмену Эльмару Гасымову, двукратному призеру чемпионатов Европы. Соперник нашего борца является лидером мирового рейтинга дзюдо и одним из главных фаворитов в данном виде спорта.

Стоит отметить, что Хайбулаев был единственным российским дзюдоистом в данной весовой категории.