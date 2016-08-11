Златоуст, Челябинская область, 11 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Переименовать улицу названную в честь первого комиссара милиции города Златоуста на название имени собственника завода по производству стройоборудования предложило его руководство совместно с коллективом предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В Златоусте Челябинской области затеяно очередное переименование улиц. Улицу имени Михаила Аникеева предлагается назвать именем бывшего директора (ныне покойного) златоустовского завода «Стройтехника» Валерия Ростова. Улица располагается в историческом центре Златоуста. Идея о переименовании подержана коллективом завода, от имени которых поступило соответствующее письмо руководству города.

Позицию стороны, стремящейся к переименованию, высказал руководитель завода. «Начнем с того, что Ростов Валерий Алексеевич на протяжении 25 лет был основателем и генеральным директором нашего предприятия ООО «Завод «Стройтехника». Самый первый офис нашего предприятия находился на улице Аникеева, 2. Единственное, что хотелось бы сказать, что Аникеев, несмотря на то, что был первым комиссаром нашей Златоустовской милиции, был назначен комиссаром в марте и благополучно покинул город Златоуст уже в июле 1918 года. И всю свою славу в дальнейшем он приобрел под именем Анисимов, а не Аникеев. И стал одним из первых кавалеров ордена Красной Звезды под именем Анисимов. И рабочий поселок переименовали по имени Анисимовка, в районе Партизанска. И улицу в Партизанске переименовали в Анисимова. Это все Приморский край. Всю боевую славу он приобрел в отрыве от города Златоуста. И самое главное для нас — под другой фамилией. Давайте либо восстановим историческую справедливость — вернем улице название «Анисимова». Либо все-таки Ростов, который сделал для нашего города на порядок больше, чем Аникеев-Анисимов. Что тоже должно получить должную дань от жителей города», — пояснил генеральный директор завода «Стройтехника» Алексей Белов.

Инициатива о переименовании подана от сотрудников завода. О последствиях переименований руководство завода просит не беспокоится. Было сделано предложение переложить все затраты, связанные с уплатой госпошлины за переоформлением документов, на предприятие.

«Улица за последний век была переименована четырежды. Ничего страшного в переименовании нет», — заключает Алексей Белов.

Инициативу уже поддержали некоторые чиновники. В поддержку инициативе выступил председатель комиссии по образованию и культуре Собрания округа Александр Романов.

Но есть и противники. Неожиданно вступился за улицу, отстаивая легендарную историю героя, в честь которого она была названа, златоустовский Совет ветеранов МВД по Златоустовскому муниципальному округу.

«Мы, конечно, против. Личный состав, ветераны против переименования. Михаил Андреевич — это легендарная личность. Он прожил немного, но за столь короткий срок все-таки он внес определенный вклад в город Златоуст. Погиб только в Сибири, но это не умаляет достоинство его. Он и там проводил борьбу за установление Советской власти», — заявил председатель Совета ветеранов МВД по Златоустовскому муниципальному округу Владимир Бобылев.

История вопроса не чужда ветеранам милиции Златоуста, которую они, досконально разобравшись сами, готовы разъяснить тем, кто с ней плохо знаком.

«Если ставить на весы вопрос о значимости вклада в историю города, то да. Может быть Валерий Алексеевич [Ростов] он прожил и многое сделал. Но есть и Горка Красная, и завод, все это есть. Но в то время, а это 1917−1921 годы, когда жил Аникеев, были тоже очень сложные времена. Он был первым комиссаром Златоустовской милиции, кроме того, он был подпольщик-революционер и устанавливал в Златоусте Советскую власть. Комиссаром он был назначен в марте 1918 года Советом народных депутатов, но ушел из города, так как белочехи захватили город. С милицией ушел в подполье в район Кусы. А в 1919 году, когда Красная Армия заходила в Златоуст, он был вместе с войсками и освобождал город. После был принят в регулярную Красную Армию. И уже с третьей бригадой особого отдела одиннадцатой армии в середине 1919 года убыл в Сибирь. Там продолжил воевать», — пояснил Владимир Бобылев.

Вопрос о переименовании улицы Аникеева будет рассмотрен на ближайшем заседании депутатского Собрания округа, которое пройдет в августе. Кроме рассмотрения депутатами, вопрос, уже вылившийся в публичную плоскость, по мнению общественников должен пройти процедуру публичных слушаний. Без учета мнения граждан переименование вызовет напряженность в городе Златоусте, и без того осложненном социально-экономическими проблемами.

Напомним, попытки переименования улиц в Златоусте осуществлялись в 2004, а затем в 2013 году. Улицу имени Урицкого предлагалось переименовать в Зеленую, а площадь III Интернационала — в Арсенальную. Тогда, как впрочем и сейчас, попытки переименовать советские названия вызывали у жителей Златоуста отторжение.