Тверь, 11 августа, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Международный военно-исторический лагерь «Калининский фронт» открылся в деревне Кокошкино Ржевского района Тверской области 11 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

mil.ru Вечная память

В лагерь съехались более 500 человек из 43 субъектов РФ, а также представители иностранных государств, в том числе Германии, Литвы, Латвии, Белоруссии. В числе участников — поисковые объединения, военно-патриотические клубы, молодежные общественные объединения.

Лагерь проходит при поддержке министерств культуры, обороны РФ, правительства Тверской области. Организаторами выступают Российское военно-историческое общество, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Ожидается, что почетным гостем станет министр культуры РФ Владимир Мединский.

В программу мероприятий лагеря включены поисковые работы на местности, организация полевой поисковой школы, проведение круглых столов, семинаров и тематических дискуссий, интерактивных военно-исторических площадок, а также показательные выступления военно-исторических клубов. Запланирована и культурная программа.

Поисковое движение в Тверской области существует и активно развивается последние 30 лет. За это время подняты и перезахоронены останки более 50 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена 4 тыс. 738 воинов. Молодежь проявляет большой интерес к этому вопросу, участвует в митингах и вахтах памяти, вступает в поисковые отряды, созданные на базе школ.

Значимость такой работы не раз подчеркивал исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя. «Поисковые отряды выполняют серьезные задачи. Они занимаются не только восстановлением исторической справедливости, но и патриотическим воспитанием нашей молодежи. Это говорит о том, что у России есть будущее», — отметил глава Тверской области.