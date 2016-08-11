Тамбов, 11 августа, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Предприятия тамбовского оборонного кластера в этом году привлекли дополнительные заказы в размере 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

tambovapparat.ru Сборочно-монтажное производство на заводе «Тамбоваппарат»

Начата процедура объединения тамбовских предприятий в оборонный кластер, которая приведет к оптимизации их работы по принципу «единого конвейера» — от конструкторской разработки до финишной сборки. Речь идет о четырех предприятиях: Тамбовском НИИ радиотехники «Эфир», заводах «Ревтруд», «Тамбоваппарат» и «Октябрь». В этом году они привлекли дополнительные заказы на сумму около одного миллиарда рублей.

На портале объединенной приборостроительной корпорации «Ростех», в состав которой входят эти предприятия, сказано, что расширение портфеля заказов является частью антикризисного плана, направленного на повышение экономической устойчивости оборонных предприятий корпорации в регионе.

Такой результат — следствие работы главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с ответственными лицами в правительстве России, Министерстве обороны, корпорации «Ростех», говорится в релизе. В июле этого года на территории оборонного кластера состоялось рабочее совещание с участием губернатора Александра Никитина и генерального директора корпорации Александра Якунина, где обсуждались перспективы развития предприятий ОПК.

«Была достигнута договоренность об объединении предприятий. Но мы настаивали еще на их загрузке не ниже уровня предыдущего года и на совершенствовании ассортимента», — подчеркивает глава региона.

Сегодня тамбовским предприятиям обеспечены дополнительные контракты на поставку радиоэлектронного оборудования для Минобороны России и других силовых структур. Кроме того, будет налажено производство новых видов гражданской продукции и услуг, в частности для «Газпрома». Планируется, что совокупная выручка четырех предприятий «ОПК» в Тамбовской области по итогам 2016 года выйдет на докризисный уровень и составит около 9 млрд рублей.

«Благодаря «спасательным» мерам со стороны администрации области и корпорации «Ростех», удалось стабилизировать работу предприятий. Проведены управленческие реформы, ликвидирована задолженность по зарплатам, сохранен трудовой коллектив. Сегодня предприятия работают в привычном режиме. Кроме того, под новые заказы открыты вакансии по рабочим специальностям. Служба занятости оказывает содействие в поиске трудовых резервов», — прокомментировала начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства области Наталия Макаревич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году «Объединенная приборостроительная корпорация» и администрация Тамбовской области заключили соглашение о создании НПО на территории региона, развитии производственно-технологической базы и о сотрудничестве в области подготовки кадров. В проект планируется инвестировать порядка 4 млрд рублей, что позволит существенно обновить парк оборудования и организовать современный технологический процесс мирового уровня.