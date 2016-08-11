Рязань, 11 августа, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Сдать новый корпус больницы имени Семашко в Рязани в этом году пообещал губернатор Олег Ковалев. Такое заявление он сделал в ходе осмотра строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения. Сейчас ведутся отделочные работы внутри и на фасадах здания. Также благоустраивается территория.

Василий Верещагин. В госпитале (фрагмент). 1901

«Подрядчик опытный, сроки все выполняются, нет сомнений, что к концу года мы сдадим объект», — цитирует пресс-служба главу региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом корпусе разместятся офтальмологическое, пульмонологическое, приемное отделения, а также поликлиника и операционная. Из бюджетов всех уровней на строительство было направлено 400 млн рублей.