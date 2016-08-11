Москва, 11 августа, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Правительство РФ рассматривает введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц. По данным «Известий», смысл нововведения будет заключаться в том, что граждане с высокими доходами будут платить бюджет больше 13%. В качестве одного из вариантов предлагается шкала в 20%. Идею ввести повышенный налог на людей, имеющих доход свыше 1 миллиона рублей в месяц, неоднократно предлагала «Справедливая Россия». Сергей Миронов, находящийся сейчас в турне по Дальнему Востоку отметил, что опасения экономистов о том, что введение прогрессивного налога «убьет» средний класс, беспочвенны. По его мнению, прогрессивная шкала налогообложения коснется только полмиллиона граждан России, а в бюджет попадет сразу один триллион рублей.

Robert F. W. Whitlock За прогрессивный подоходный налог!

«Получается интересная ситуация. Мы берем какой-то важный вопрос и начинаем бить в одну точку. Мы вносим один законопроект, ЕР отклоняет, вносим снова — отклоняет, вносим снова — отклоняет, и вдруг на четвертый раз вносят один в один слово в слово наш законопроект, но уже они, — отметил Миронов на пресс-конференции во Владивостоке. — Мы думаем: «Да ради Бога!». Та же самая прогрессивная шкала подоходного налога — сегодня правительство начало обсуждать, а на Петербургском экономическом форуме Голодец сказала, надо вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Значит, все-таки мы бьем-бьем — и добиваемся. Потому что мы предлагаем то, что хочет народ».

Директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков отмечает, что прогрессивная шкала налогообложения действует в большинстве стран Европы и во многих штатах США. «Она предполагает, что люди с определенным уровнем дохода вообще могут не платить налог на доход физических лиц, граждане же с высокими доходами платят в бюджет гораздо большие налоги, — отметил он. — Кстати, для России «прогрессивка» не в диковинку — она работала целых десять лет и была отменена 2001 году. Последний раз вернуть подобную модель предприняли весной прошлого года депутаты «Справедливой России». Однако единороссы своим большинством заблокировали такие попытки. О том, что государство старается заботиться о богатых, говорят особенности существующей налоговой системы, например, пониженная ставка на дивиденды по акциям российских компаний. В развитых странах принято считать, что плоская шкала, когда всех налогоплательщиков «стригут под одну гребенку», менее справедлива».

«Таким образом правительство, взяв на вооружение предложения оппозиции, еще раз констатировало: тучные годы прошли, а ситуация в экономике, если ничего не менять, будет только ухудшаться. При этом я не удивлюсь, что подаваться эта тема будет исключительно как инициатива партии власти», — считает Солодков.