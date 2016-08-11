Ростов-на-Дону, 11 августа, 2016, 17:40 — ИА Регнум. В Ростовской области дадут вторую жизнь заброшенному военному аэродрому под Батайском. На территории создадут вертолетный комплекс, на котором будут проводить испытания винтокрылых машин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе холдинга «Вертолеты России», в город-спутник будет перенесена летно-испытательная станция завода «Роствертол».

russianhelicopters.aero Вертолет

Проект детально изучили специалисты ФГУП «Главгосэкспертиза» и вынесли вердикт — строить. Одобрение было получено еще весной 2016 года. Стоит отметить, что давно уже не востребованный аэродром расположен на окраине Батайска. Это значит, что покой граждан летные испытания не нарушат.

Отметим, что инфраструктура испытательной площадки уже восстановлена, введен в эксплуатацию участок искусственной взлетно-посадочной полосы. Также в город-спутник уже перенесена основная часть учебно-тренировочных полетов донского предприятия. Кроме того, разрабатывается проект производственной площадки, которая займет часть аэродрома. Так, изучается возможность переноса мощностей агрегатно-сборочного производства, цеха окончательной сборки и производственно-логистического центра.

На этой неделе завод «Роствертол» посетил посол Индии в РФ Панкадж Саран. Он ознакомился с производственными мощностями завода и линейкой вертолетов, выпускаемых на предприятии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ о передаче территории аэродрома госкорпорации «Ростех» был подписан российским премьером Дмитрием Медведевым в мае 2015 года. Строительство летно-испытательной станции — это первый шаг к созданию вертолетного кластера, который поможет обеспечить рабочими местами около 20 тыс. человек.