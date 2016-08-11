Вологда, 11 августа, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Из-за долгов потребителей региональные власти не исключают повторения ситуации, когда из-за серьезных долгов теплоэнергетиков перед газовиками без горячей воды остались десятки тысяч потребителей в областной столице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Напомним, что в мае газовики из-за просроченных платежей перестали поставлять газ вологодской ТЭЦ, производящей теплоэнергию для нужд МУП «Вологдагортеплосеть». В итоге без горячей воды осталась почти половина жителей 300-тысячной Вологды. В начале лета непростую ситуацию удалось разрешить, но специалисты не исключают повторения неприятного для вологжан сценария.

«Дело в том, что на сегодня долги населения растут. На 5 августа они составляют уже 873,5 миллиона рублей. Эти средства вологжане задолжали «Вологдагортеплосеть». МУП в свою очередь должен компании ТГК-2, в структуру которой и входит ТЭЦ, порядка 150 миллионов. Энергетики задолжали газовикам около 80 миллионов рублей. Я бы не взял на себя ответственность заявлять, что майская ситуация, когда без горячей воды осталось порядка 40% потребителей областной столицы, при нынешнем развитии событий не повторится», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

По его словам, при этом многие вологжане вносят коммунальные платежи исправно и точно в срок. Однако деньги оседают на счетах недобросовестных управляющих компаний, которые расходуют их куда угодно, но только не на оплату уже потребленных ресурсов. Для решения этой проблемы в Вологодской области с конца 2015 года началась работа по созданию единого расчетно-кассового центра, который мог бы собирать коммунальные платежи с населения, минуя посредников в лице управляющих компаний. Планируется, что региональная структура в режиме онлайн будет перечислять средства от граждан на счета ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, заработать единый центр по сбору платежей сможет в начале 2017 года. Напомним, что в июле в регионе началась подготовка к отопительному сезону. Привести в состояние готовности необходимо 756 котельных, 1,8 тысячи километров тепловых, 4,3 тысячи километров водопроводных и 2,2 тысячи канализационных сетей.

Общее количество теплоснабжающих организаций на территории области за год снизилось с 202 до 186. Специалисты уверены, что передел рынка и процессы укрупнения продолжатся и в 2016—2017 годах.