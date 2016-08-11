Киев, 11 августа, 2016, 17:27 — ИА Регнум. «В начале августа в Крыму произошла вооруженная провокация с участием Вооруженных сил РФ и ФСБ». Об этом 11 августа на совещании с силовиками доложил президенту Петру Порошенко руководитель главного управления разведки минобороны Украины Валерий Кондратюк, передает ИА REGNUM.

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«Начальник главного управления разведки министерства обороны генерал-лейтенант Валерий Кондратюк сообщил, что, по имеющейся информации, произошло вооруженное столкновение с использованием стрелкового оружия между военнослужащими ВС РФ и пограничной службой Федеральной Службы Безопасности РФ», — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко доложил Порошенко о наращивании группировки ВСУ на границе с Крымом. В частности, подразделения и воинские части ВСУ, которые выполняют задачи в районе границы с Крымом, приводятся в повышенную боеготовность, проведено наращивание соответствующей группировки.

Муженко назвал «абсурдными» заявления о якобы артобстрелах ВСУ территории Крыма. «Это является полной ерундой и не соответствует действительности. Огонь не открывался ни из артиллерийский систем, ни из другого оружия. Это может подтвердить любой военнослужащий и житель той территории, потому что звуки артиллерийского обстрела можно слышать на значительном расстоянии», — пояснил Муженко.

Кроме того, глава СБУ Васили Грицак отметил, что силы и средства СБУ уже приведены в повышенную боевую готовность. «В настоящее время проводятся заседания координационных групп АТЦ — особое внимание мы уделяем обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры, а также отслеживаем деятельность ряда лиц, подозреваемых в причастности к деятельности ДРГ, с целью недопущения возможных террористических актов», — рассказал Грицак.

В то же время пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН сообщает, что украинская сторона по поручению Порошенко инициирует проведение в четверг, 11 августа, консультаций в Совете безопасности ООН по поводу провокаций РФ в Крыму. «По поручению президента Украина инициирует проведение сегодня консультаций Совета Безопасности ООН относительно провокаций Кремля в Крыму», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Порошенко поручил силовикам привести в усиленную боеготовность все подразделения на границе с Крымом и по всей линии разграничения на Донбассе, а также организовать переговоры с лидерами стран-участниц «нормандского формата», вице-президентом США и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Напомним, 10 августа президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в нормандских переговорах после событий в Крыму. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — отметил Путин. Российский президент также призвал Европу и США оказать влияние на Киев.