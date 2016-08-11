Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Олимпийские соревнования парных четверок по академической гребле среди женщин завершились в Рио-де-Жанейро победой немецких спортсменок, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Если золотую медаль ОИ-2016 завоевали представительницы Германии, то серебряная награда досталась сборной Нидерландов, а бронзовая — команде из Польши.

Стоит отметить, что в этом виде спорта также отличилась и мужская команда из Германии, завоевавшая золото. Серебро досталось австралийцам, а бронза — эстонским гребцам.