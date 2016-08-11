Ярославль, 11 августа, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Государственный долг Ярославской области за 8 месяцев 2016 года вырос на 5,8 млрд рублей и составил 36,8 млрд, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом, как следует из официальной статистики регионального депфина, сумма коммерческих кредитов по сравнению с 1 января 2016 года выросла почти в два раза — с 8,4 млрд до 15,8 млрд рублей. Также выросли заимствования в виде облигаций — с 12 до 14,2 млрд. Уровень «дешевых» бюджетных кредитов снизился с 10,6 до 7,6 млрд.

При этом темпы роста госдолга выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. За весь 2015 год региональные власти увеличили долговые обязательства лишь на 2,4 млрд.

Исторического максимума госдолг региона достиг на начало июля (37,5 млрд), после чего несколько снизился за счет выплаты по облигациям 2013 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы со сбалансированностью бюджета возникли в конце 2015 года, когда Ярославская область недополучила ожидаемые поступления по налогу на прибыль от крупных налогоплательщиков (Северный банк Сбербанка и Северная железная дорога) и акцизы на алкоголь (из-за закрытия Ярославского ЛВЗ). Из-за этого региону пришлось досрочно вернуть Минфину России полученный бюджетный кредит, заместив его коммерческими кредитами и средствами от продажи облигаций.

Переломить ситуацию властям региона пока не удалось. Из-за нехватки собственных средств региональное правительство вынуждено задерживать трансферты муниципальным образованиям, возникают трудности с оплатой работ по государственному заказу.