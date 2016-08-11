Москва, 11 августа, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Выставка Айвазовского в Третьяковской галерее Москвы превысила по посещаемости знаменитую выставку Серова, заявил 11 августа на пресс-конференции министр культуры РФ Владимир Мединский. 10 августа был продан 100-тысячный билет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mkrf.ru На выставке Айвазовского

«Выставки, которые проводит последний год Третьяковская галерея, являются образцом организации и востребованности искусства. Третьяковская галерея делает немало, чтобы правильно организовать посещение выставки, чтобы проходила предпродажа билетов, чтобы потоки были разделены и чтобы посещаемость шла по сеансам для комфорта посетителей. Мы гордимся тем, что на наши выставки строятся — в прошлый раз реальные — в этот раз виртуальные очереди», — заявил Владимир Мединский.

Министр отметил, что посещаемость музеев в России в последние годы выросла на 33%.

«Особенно важно, чтобы выставки могли посещать дети вне зависимости от гражданства. Все дети, которые приезжают в нашу страну, должны иметь возможность увидеть бесценные сокровища России», — заявил Мединский.

Напомним, В Третьяковской галерее в Москве открылась выставка произведений Ивана Айвазовского. Из 6000 написанных им картин для экспозиции выбрали 120 самых ярких полотен. По ожиданиям организаторов, знаменитые картины художника увидят около 300 тысяч человек.

В январе 2016 года выставку Валентина Серова в Третьяковской галерее посетило рекордное количество человек. Дошло до того, что посетители, не желая дальше стоять в очереди, начали выламывать дверь в музей. Экспозицию увидели почти полмиллиона человек.