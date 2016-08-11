Севастополь, 11 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Минимальная заработная плата работников внебюджетной сферы в Севастополе составит восемь тысяч рублей, в бюджетной — 7,5 тысячи рублей в месяц. Региональное соглашение между правительством, объединением организаций профсоюзов и представителями работодателей подписано 11 августа, передает корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Севастополя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Хотя профсоюзы и работодатели нашли компромисс относительно увеличения минимальной зарплаты, переговоры были сложными, и между ними остались разногласия. Возможно, что впоследствии трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений проведет консультации о возможной корректировке минимальной зарплаты, с тем, чтобы довести размеры заработной платы до уровня прожиточного минимума, установленного в Севастополе.

«Мы выходили первоначально с предложением установить минимальную зарплату в размере 10,258 рублей, что равняется величине прожиточного минимума за первый квартал текущего года. В результате переговоров мы согласились на компромисс, но добились внесения в документ пункта, который обязывает поэтапно прийти к нашим требованиям, — говорит председатель Севастопольского объединения организаций профсоюзов Елена Калуженко. — Мы оставляем за собой право на уровне комиссии поднять вопрос о поэтапном увеличении размера минимальной заработной платы».

В итоге размер минимальной заработной платы для работников бюджетной сферы остался на уровне МРОТ, установленного правительством РФ — 7,5 тыс. рублей, а для внебюджетной сферы незначительно увеличен — на 658 рублей.

В то же время председатель Севастопольского союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Горбатов полагает, что уровень развития экономики в городе, не позволяет увеличить размер минимальной заработной платы.

«Это нереально. Работодатели сегодня столкнулись с рядом проблем, которые тормозят развитие предпринимательства. Например, совхоз «Качинский» уже два года не может оформить договор аренды земли. Затруднен доступ к кредитным ресурсам, в том числе их-за того, что в 2015 году прекратили существование в Севастополе 10 банков. Пострадали 15 предприятий, которые вели дела с этими кредитными организациями. Бизнес несет колоссальные убытки. Как в таких условиях повышать зарплаты, если предприятия еле дышат?» — заявил Горбатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года трехсторонняя комиссия подписала соглашение об установлении с 1 января 2016 года минимальной заработной платы работникам внебюджетной сферы в Севастополе в размере 7 тысяч 343 рублей.