Санкт-Петербург, 11 августа, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Список партии «Парнас» не допустили к участию в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Такое решение приняла сегодня, 11 августа, городская избирательная комиссия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Горизбирком признал недействительными 444 подписи в поддержку партию, или 11,7% от проверенных, что выходит за допустимый 10-процентный лимит.

Кроме того, избирком нашёл у «Парнаса» нарушения в оформлении документов, в частности, некоторые подписные листы были не пронумерованы. По словам юриста горизбиркома, только на основании этого факта партии можно было отказать в регистрации.

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Сопредседатель петербургского отделения «Парнаса» Андрей Пивоваров потребовал признать действительными около 200 из забракованных подписей по различным основаниям, в партии полагают, что лишь около 6,9% автографов действительно можно считать недостоверными. В частности, Пивоваров заметил, что 26 подписей были признаны недостоверными дважды, сформировав дубли. Однако убедить комиссию оппозиционерам не удалось.

Юрист горизбиркома обратил внимание, что партия не сумела доказать, что не допустила нарушений в оформлении документов. В итоге, партии отказано в регистрации. Всего «Парнас» сдал в избирком 19 тыс. 712 подписей в свою поддержку.

Кроме того, сегодня отказано в регистрации списков на выборах в Законодательное собрание Петербурга партиям «Родина», «РОТ-фронт», «Союз труда».

На выборах в городское Заксобрание из непарламентских партий пока лишь «Партии роста» удалось зарегистрировать свой список

В единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.