Аль-Рай, Сирия, 11 августа, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Россия согласилась начать переговоры с представителями ООН, чтобы выработать реальный план установления «гуманитарной паузы» в сирийском городе Алеппо, где идут ожесточённые бои. Об этом со ссылкой на советника спецпредставителя ООН по Сирии Яна Игеланда передаёт ABC News.

Freedom House Улицы Алеппо

Игеланд говорит, что трёхчасовой режим прекращения огня, предложенный российскими военными, «это на самом деле ничего. Нам нужны 48 часов».

Дипломат отметил, что логистика по предоставлению гуманитарной помощи в Алеппо настолько «огромна», что требуются два дня тишины. Игеланд выступал на совместной пресс-конференции со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Последний заявил, что атака с применением газообразного хлора была бы «военным преступлением». Он не располагает доказательствами этого. Де Мистура добавил, что 3-часового затишья, предложенного Москвой, «недостаточно».