Киев, 11 августа, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко собирается организовать консультации в «нормандском формате» без участия Российской Федерации. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба украинского президента.

ИА REGNUM Флаги России и США

Сообщается, что по итогам экстренного совещания с руководством силовых и дипломатических ведомств Украины президент Порошенко дал несколько поручений. Одного из них — министерству иностранных дел Украины организовать трехсторонние консультации в «нормандском формате» с руководством Германии и Франции под патронатом США и без участия России.

«МИД обязан организовать телефонные беседы с руководством Германии и Франции в трехстороннем нормандском формате, пригласить к разговору вице-президента США, председателя Европейского Совета Дональда Туска», — сказано в поручении Порошенко, опубликованном на его официальном сайте.

Причина, по которой Порошенко созвал экстренное совещание, — это боевые действия между украинскими диверсантами и российскими спецслужбами и военными в Крыму в ночь на 7 августа.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что в ночь на 7 августа в городе Армянске (Крым) была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) военной разведки Украины. Также были пресечены две попытки прорыва других украинских ДРГ на российскую территорию.

Были взяты в плен несколько украинских диверсантов. Они признались, что готовили террористические акты в Крыму в преддверии парламентских и местных выборов. В частности, украинские террористы хотели подорвать трассу Симферополь — Ялта в тот момент, когда по ней проезжали бы кортежи представителей местной и федеральной власти.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина открыто встала на путь террора. Путин подчеркнул, что после этих столкновений в Крыму смысла в «нормандском формате» больше нет.