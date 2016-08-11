Суздаль, Владимирская область, 11 августа, 2016, 16:56 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Владимира, который подозревается в приготовлении к похищению главы администрации Суздаля Сергея Сахарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Мужчину будут судить по трем статьям Уголовного кодекса: приготовление к похищению, приготовление к убийству, а также подготовка к вымогательству.

vladimir-city.ru Сергей Сахаров

По версии следствия, мужчина готовился к преступлению основательно: он подобрал помощников, узнал, по какому маршруту ездит Сахаров, арендовал гаражный бокс и привез туда все необходимые для пыток и устрашения приборы. В итоге план не удался: преступление предотвратили сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас обвиняемый находится под арестом. Он прошел психиатрическую экспертизу, которая определили его как вменяемого человека, имеющего небольшие расстройства личности. Изначально мужчина признал свою вину, но затем изменил показания.

ИА REGNUM напоминает, что неудавшийся похититель был задержан в конце марта 2016 года. Тогда сообщалось, что мужчина намеревался получить за главу администрации 10 млн рублей, а потом убить его.