Москва, 11 августа, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В основу сооружения АЭС «Куданкулам» положен проект АО «Атомэнергопроект» с энергоблоками ВВЭР-1000 МВт, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов России, МАГАТЭ и сертифицирован на соответствие требованиям клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR). Как заявил в ходе церемонии Нарендра Моди, сотрудничество России и Индии в атомной сфере будет продолжено. «Только на одной АЭС «Куданкулам» будут построены пять блоков мощностью 1000 МВт. В нашем сотрудничестве мы планируем построить целый ряд больших АЭС», — отметил индийский премьер-министр. В свою очередь Владимир Путин отметил, что Россия рассчитывает до конца года подписать документы для начала строительства третьей очереди АЭС «Куданкулам» — пятого и шестого энергоблоков.

International Atomic Energy Agency Строительство АЭС «Куданкулам». 2009

«Энергоблоки АЭС «Куданкулам» — самые мощные в Индии. Причем в сравнении не только с другими атомными станциями, но и тепловыми блоками, работающими на угле, — отметил основатель Корпорации по атомной энергии Индии (NPCIL), член Комиссии по атомной энергии (AEC) Малур Рамасвами Шринивасан. — Атомная энергетика необходима для Индии. В электроэнергии нуждаются простые жители; ее стабильная генерация необходима для ключевых сфер национальной экономики — промышленности и сельского хозяйства, а также инфраструктурных проектов в целом. Кроме того, использование атомной энергии и возобновляемых источников энергии позволит Индии снизить зависимость от углеводородов».

«Сотрудничество с Россией является важной составляющей развития атомной энергетики в Индии. Электроэнергия с АЭС «Куданкулам», два энергоблока которой уже завершены и еще четыре будут построены, жизненно необходимы югу Индии — штатам Тамилнад, Керала и Карнатака и союзной территории Пондичерри, — пояснил он. — Важную роль также играет локализация производства в Индии российского оборудования для АЭС. Данный процесс будет способствовать развитию и консолидации данного направления промышленности в Индии. Производство в Индии уже активно идет, но его объем и ассортимент могут быть еще значительно расширены. Важной новостью для Индии стало подключение к сети шестого энергоблока Новоронежской АЭС в России с реакторами мощностью 1,2 тыс. МВт. Мы собираемся строить у себя вторую АЭС при содействии России с более мощными реакторами (мощность энергоблоков АЭС «Куданкулам» — 1 тыс. МВт)».

«Индия удовлетворена безопасностью российских ядерных технологий. Мы вместе с Россией работали над усовершенствованием системам безопасности АЭС «Куданкулам» и надеемся, что новые энергоблоки мощностью 1,2 тыс. МВт будут также отвечать высочайшим требованиям безопасности и надежности», — уверен Шринивасан.

«Мирный атом со времен обретения Индией независимости в 1947 году был важным пунктом повестки энергетического развития нашей стран и остается таковым по сей день, — рассказал профессор Университета имени Джавахарлала Неру Рамамурти Раджараман. — Однако в течение нескольких десятилетий прогресс в данном направлении был невозможен из-за международных санкций (имеются в виду наложенные на Индию ограничения со стороны созданной в 1975 году Группы ядерных поставщиков (ГЯП) после первого ядерного испытания, проведенного этой южноазиатской страной). Однако после 2008 года нам удалось добиться значительного прогресса в данной области. Важность атомной энергетики возросла еще больше после Конференции по климату в Париже (2015 год)».

«Россия, у которой традиционно были дружеские отношения с Индией, оказала большую помощь в становлении индийской ядерной программы, — отметил он. — Так, строительство АЭС «Куданкулам» в южном индийском штате Тамилнад началось еще до снятия выше упомянутых ограничений ГЯП. В настоящий момент первый блок АЭС «Куданкулам» уже вырабатывает электроэнергию и вносит таким образом огромный вклад в генерацию электроэнергии в Индии в целом. Кроме того, началась работа над третьими и четвертыми энергоблоками АЭС «Куданкулам». Это большое достижение для дружбы и сотрудничества между нашими странами. Сооружение станции будет способствовать достижению поставленных Индией к 2030 году целей по развитию атомной энергетики. Еще одним важным шагом должно стать участие индийских компаний в производстве оборудования для АЭС по российским проектам. Данное направление приобрело особую актуальность сейчас, когда правительство Индии объявило о старте кампании «Делай в Индии», направленной на локализацию производства иностранного оборудования».