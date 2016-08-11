Тирасполь, 11 августа, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Пограничники Одесского отряда морской охраны провели ночную спасательную операцию в Черном море. Как сообщило молдавское издание NewsMaker, одним из пассажиров спасенного ими «катера с украинцами, которых уносило в открытое море», оказался бывший президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов.

Эдуард Мане. Спасение Рошфор (фрагмент). 1881

В пресс-центре Госпогранслужбы Украины инцидент произошел поздно вечером в минувшую пятницу, 5 августа. Около 23:00 пограничникам Одесского отряда морской охраны поступил звонок с просьбой о помощи. Капитан катера «с тремя гражданами Украины на борту» сообщил, что в пяти милях от берега у него вышел из строя основной двигатель, и его уносит в открытое море. Уже через 20 минут катер морской охраны прибыл на место происшествия и отбуксировал плавсредство в Ильичевский рыбный порт.

Одним из спасенных одесскими моряками «украинцев», по информации NewsMaker, оказался бывший президент Приднестровья Игорь Смирнов. Это подтверждается источник издания в Одессе и фотографией, предоставленной Госпогранслужбой Украины.

Между тем, в пресс-службе южного регионального управления Госпогранслужбы Украины агентству «Интерфакс-Украина» заявили, что не знают о том, что среди спасенных 5 августа возле Одессы был Игорь Смирнов.

В свою очередь замглавы МИД Приднестровья Дмитрий Паламарчук на своей странице в Facebook прокомментировал данную информацию, отметив, что достоверности событию добавляет название спасенного катера — Janet. Жену Игоря Смирнова зовут Жанетта.

Стоит также отметить, что первый президент ПМР известен своей страстью к плавательным средствам и даже собирает их вручную. Весной 2009 года он подарил пограничному отряду МГБ Приднестровья собственноручно собранный патрульный катер.