Воронеж, 11 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Три миллиона тонн зерна собрали воронежские аграрии по данным на 11 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Винсент ван Гог. Урожай в Провансе. 1888

На данный момент хозяйствами региона﻿ обмолочено 866 тыс. га — это 60% к плану. Средняя урожайность в первоначально оприходованном весе составляет 35 ц/га (для сравнения: в прошлом году — 27ц/га). Валовой сбор составляет 3 млн тонн — это на 500 тыс. тонн больше, чем на тот же период 2015 года.

Уборка ранних зерновых вошла в завершающую стадию — обмолочено 85% площадей. Практически завершен обмолот пшеницы, ржи, ячменя, овса.

В Верхнехавском, Воробьевском, Каширском, Ольховатском, Павловском районах началась уборка гречихи.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, за последние пять лет средняя урожайность зерновых культур в два раза выше того же показателя за 1995−2000 годы. Бьет рекорды урожайность ярового ячменя, которая в текущем году составляет 30 ц/га (последний раз такой результат был отмечен в 2008 году). Самая высокая урожайность зерновых — в Лискинском районе — 47,1 ц/га, в Репьевском, Аннинском и Нижнедевицком районах — свыше 42 ц/га, в Острогожском и Хохольском районах с 1 гектара получают более 40 центнеров.

Продолжается заготовка кормов для нужд отрасли животноводства: сена, соломы, сенажа, травяной муки собрано более 100% к плану, некоторые районы уже приступили к заготовке силоса.