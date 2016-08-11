Брюссель, 11 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Анкара готова была бы изменить антитеррористические законы, если эти изменения не будут препятствовать её борьбе против терроризма и гражданам Турции будет гарантирован безвизовый въезд в ЕС. Об этом со ссылкой на турецкого посла при Европейском союзе Селима Йенела передаёт The Associated Press.

ISAF Headquarters Public Affairs Offic Турецкие полицейские из подразделения по борьбе с терроризмом

В интервью нью-йоркскому информагентству Йенел рассказал, что «очень сложно изменить законодательство, но мы не закрываем двери».

Дипломат отметил, что «до тех пор, пока это не вредит нашей борьбе против терроризма, во всех его формах, в таком случае мы можем посмотреть на некоторые формулировки».

Брюссель добивается, чтобы Анкара пересмотрела определение терроризма и того, что является террористическим актом, чтобы обезопасить журналистов и учёных от арестов.

Безвизовый режим, которые ЕС ещё не предоставил гражданам Турции, является частью «миграционного соглашения» Анкары и Брюсселя от 18 марта.