Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Армянский штангист Андраник Карапетян не сможет продолжать выступления на Олимпийских играх из-за тяжелой травмы левой руки, полученной 11 августа, сообщает Daily Mail.

Жим Штанга

Тяжелоатлет весовой категории до 77 кг при выполнении второго подхода в упражнении толчок пытался взять вес 195 кг. На последней стадии упражнения левый локоть Карапетяна неестественно вывернулся, что заставило спортсмена закричать от нестерпимой боли.

Окончательный диагноз армянскому штангисту еще не поставлен, но характер травмы может поставить под вопрос продолжение его спортивной карьеры. Напомним, в 2015 году Карапетян стал бронзовым медалистом чемпионата мира и чемпионом Европы.

Это уже четвертая серьезная травма, полученная олимпийцами в ходе летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ранее голландская велосипедистка Анемик ван Влетен упала во время групповой шоссейной гонки и получила сотрясение мозга и три трещины позвоночника. На том же участке упал итальянский велогонщик Винченцо Нибали, сломав себе ключицу в двух местах. Французский гимнаст Самир Аит Саид во время выступления сломал большую и малую берцовые кости.