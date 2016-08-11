Сыктывкар, 11 августа, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Большинство машин и механизмов составят основу музея под открытым небом в Центре военно-патриотического воспитания в селе Корткерос. Техника передается бесплатно, но необходима помощь для организации ее доставки. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета со ссылкой на и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России в Республике Коми Эдуарда Мостового.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военная техника на Дворцовой площади

Обсудить вопрос «О реализации программы военно-патриотического воспитания Республики Коми на базе Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в селе Корткерос» собрались депутаты Госсовета Коми, представители органов исполнительной власти, Общественной палаты региона, республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Как отметил первый заместитель Председателя Государственного Совета республики Александр Макаренко, в Корткеросе находится самый крупный подобный центр в Коми, поэтому и внимание ему уделено особое.

«Врио главы республики Сергей Гапликов уже дал поручение регионально¬му министерству промышленности, транспорта и энергетики изыскать средства для ремонта двух самолетов АН-2. И мы услышали сегодня, как идет решение вопроса. Специалисты завода и эксперты должны определиться с началом ремонта и его сроками. Вместе с тем, у Центра остаются другие острые проблемы», — подчеркнул первый вице-спикер.

Накануне совещания в Корткеросе побывал председатель парламентского комитета по бюджету, налогам и экономической политике Дмитрий Шатохин. По его словам, он обошел территорию Центра, осмотрел помещения, пообщался с сотрудниками и сделал вывод, что у Центра есть все возможности для организации круглогодичной работы по разным направлениям, но нет четкого плана развития.

«Например, в Центре имеются все коммуникации, но нет своего источника водоснабжения, нужно бурить скважину. Появится вода — можно будет организовать проживание детей и подростков, проводить сезонные сборы, соревнования, конкурсы, игры «Орленок» и «Зарница». Но ведь перспективная загруженность Центра никем не просчитана, — рассказал Дмитрий Шатохин. — Считаю, что министерству образования, отделению ДОСААФ и администрации района нужно совместно разработать «дорожную карту» развития Центра. Мы должны понимать, сколько средств необходимо вложить, и сколько детей в итоге смогут воспользоваться услугами Центра при условии решения имеющихся проблем».

Депутата поддержала заместитель министра образования и молодежной политики республики Вероника Лесикова. Министерство готово уже с июня 2017 года организовать на базе Центра республиканский лагерь. «Мы знаем, что и как нужно сделать, и готовы включиться в совместную работу, — сказала замминистра. — А как только здесь будет сконцентрирована техника, целые классы поедут сюда на экскурсии, и даже из соседних районов. Но нужно создать необходимые условия, организовать питание».

Результатом совещания стало принятие решения, которое будет направлено в том числе и в Правительство Республики Коми. Парламентарии решили поддержать план развития Центра, но прежде хотят увидеть его экономическое обоснование.