Киев, 11 августа, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел своей страны срочно инициировать разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.

kremlin.ru Пётр Порошенко и Владимир Путин. 2014

Напомним, накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) военной разведки Украины.

Также были пресечены попытки ещё двух украинских ДРГ пробиться на территорию Крыма. Кроме того была ликвидирована украинская агентурная сеть в Крыму, готовившая террористические акты в преддверии парламентских и местных выборов.

Несколько членов украинской ДРГ были взяты в плен. Они дают показания.

Ранее Порошенко заявил, что украинская сторона не имеет никакого отношения к подготовке диверсий в Крыму и назвал обвинения российской стороны фантазиями.