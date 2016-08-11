Санкт-Петербург, 11 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Партия «Коммунисты России» не смогла зарегистрировать список своих кандидатов на выборах в Законодтельное собрание Санкт-Петербурга. Такое решение приняла городская избирательная комиссия в четверг, 11 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

geralt Отказ

«Коммунисты России» принесли 20 тыс. 822 подписи избирателей в свою поддержку. При выборочной проверке эксперты забраковали 450 подписей, или 11,8% от проверенных, как недостоверные. Так как партия превысила допустимый 10-процентный барьер брака в подписных листах, ей было отказано в регистрации.

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Аналогичное решение Санкт-Петербургский избирком принял сегодня и в отношении партии «За справедливость!» («ПарЗаС»). Среди 19 тыс. 848 подписей за эту партию специалисты забраковали 12,01% из проверенных. Представители обеих партий воздержались от выступлений на заседании горизбиркома.

На данный момент на выборах в городское Заксобрание из непарламентских партий лишь Партии роста удалось зарегистрировать свой список из 31 кандидата.