Киев, 11 августа, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поручил военному командованию усилить боеготовность всех подразделений ВСУ на границе с Крымом и по всей линии разграничения в Донбассе. Об этом Порошенко написал 11 августа в Facebook, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

«Поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах админграницы с АРК и по всей линии столкновения на Донбассе», — написал президент.

В свою очередь, 11 августа на брифинге в Киеве помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян проинформировал, что на границе с Крымом завершается ротация войск РФ. По его словам, на полуостров зашли военные части с новой техникой. «Фактически завершается ротация российских войск, тех, которые были на админграницах. Они здесь находились с марта прошлого года, и сейчас они заменяются другими подразделениями, которые уже, также в течение длительного времени будут здесь находиться, скорее всего, на админграницах. Мы можем утверждать, что эти войска приходят с более современной техникой. Приходят новые силы, которые способны действовать решительно в критических условиях, это десантно-штурмовые подразделения, которые имеют специальные навыки», — сказал Слободян.

Он проинформировал, что в Крым в рамках подготовки к проведению учений «Кавказ-2016» идет перемещение дополнительных воинских частей и подразделений. «7 августа железнодорожными паромами через Керченскуюпереправу с материковой части РФ в Крым были перемещены подразделения первой инженерно-саперной бригады, дислоцирующейся в г. Муром Владимирской области», — добавил Слободян.

Он также рассказал, что Россия проводит фильтрацию мужчин, достигших 18-летнего возраста и выезжающих из Крыма на Украину. «В частности, устанавливается цель поездки, установочные данные на лицо, контактные телефоны, адреса проживания и другая персональная информация», — подчеркнул Слободян.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Порошенко назвал российские обвинения Украины в подготовке терактов в Крыму нелепыми. «Эти фантазии — лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», — сказал Порошенко. Он напомнил, что Украина осуждает терроризм во всех его проявлениях и отвергает практику использования любых террористических мер для возврата Крыма. При этом Порошенко обвинил РФ в финансировании «терроризма» в Крыму и Донбассе. По его словам, заявлениями об украинских диверсантах в Крыму властям РФ не удастся дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. «России не удастся своими провокационными заявлениями дискредитировать Украину в глазах международного сообщества и добиться отмены заслуженных санкций, введенных со стороны наших партнеров», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа президент России Владимир Путин заявил о гибели в Крыму двоих солдат ВС РФ после вооруженной стычки с украинскими диверсантами. Президент пообещал не оставить без внимания гибель российских силовиков. При этом Путин отметил, что не видит смысла в нормандских переговорах после событий в Крыму. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — отметил Путин. Российский президент также призвал Европу и США оказать влияние на Киев.

Напомним, что в 2014 году в Крыму были убиты двое украинских солдат и два активиста. В частности, 7 апреля в пгт Новофедоровка в 23:45 двумя выстрелами в упор в своей комнате офицерского общежития был застрелен майор украинской в/ч 1100 Станислав Карачевский (33 года).18 марта при штурме 13-го фотограмметрического центра в Симферополе российскими военными был убит прапорщик ВСУ Сергей Кокурин (36 лет). Кокурин родился 1 января 1978 года в Симферополе. Во время штурма солдат находился на наблюдательной башне автопарка части. Украинский солдат был застрелен из автомата Калашникова двумя выстрелами — в голову и в область сердца.