Москва, 11 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Большинство жителей России интересуются Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро. 16% респондентов смотрят «систематически, достаточно подробно», 42% — «время от времени, некоторые виды состязаний», 25% — «только в программах новостей». 15% не интересуют Олимпийские игры. 2% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Флаг России

Практически две трети российских граждан (63%) уверены, что отечественная сборная выступит успешно в Рио-де-Жанейро. Каждый четвертый опрошенный (25%) настроен более пессимистично. Затруднились ответить 12%.

Опрос проведен 5−8 августа 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому методом личного интервью.