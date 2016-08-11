Ташкент, 11 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Операция «Чистый воздух» стартовала в Узбекистане, соответствующие ведомства будут проводить мероприятия по всей республике в период с 10 августа по 10 октября, сообщил ИА REGNUM представитель Управления по безопасности дорожного движения республики (ГУБДД).

abogawat Облака

«Основным источником загрязнения является автотранспорт, на его долю приходится более 90% всех выбросов», — отметил собеседник агентства.

Государственный комитет по охране природы (Госкомприроды) в сотрудничестве с ГУБДД и Минздравом будет проводить мониторинг автомобилей на токсичность и дымность газов двигателей.

В ГУБДД уточнили, что индекс загрязненности атмосферы по пяти веществам за последние годы в Ташкенте не превышает 3,6, что «соответствует низкому уровню загрязнения».

С начала 1990-х годов количество автотранспорта в Ташкенте выросло в 2,6 раза — до более 500 тысяч единиц.

Вместе с тем в Узбекистане бытует мнение, что проведение данной операции — очередной отъём денег у населения перед празднованием Дня независимости.

«Формально операция направлена на уменьшение загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, на самом деле — это обычная «дойка» владельцев авто и руководителей автопредприятий всех форм собственности», — пишет портал «Узметроном».