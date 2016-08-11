Оренбург, 11 августа, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области на данный момент нехватка кадров в местном здравоохранении составляет 1,5 тыс. специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном Минздраве. В ведомстве также отметили, что в Оренбуржье реализуется целый ряд программ для того, чтобы медицинские работники оставались работать в сельской местности. Положительный эффект дает проект «Земский доктор». Он работает в Оренбуржье пятый год, и за это время в 29 сельских районов области привлечен 431 врач. Разработаны и действуют меры поддержки молодых специалистов.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

За последние годы значительно увеличился возврат «целевиков» в свои территории. Если в 2010 году из 86 молодых специалистов после окончания учебы домой вернулись только 12, то в настоящее время порядка 70−80% выпускников, обучавшихся по целевому набору, возвращается обратно.

В 2016 году более 100 молодых врачей, прошедших целевую подготовку в интернатуре, приступят к профессиональной деятельности. В большинстве это терапевты, педиатры, хирурги, акушеры-гинекологи. Есть и узкие специалисты — неврологи, офтальмологи, стоматологи, травматологи, оториноларингологи, клинические лаборанты, инфекционисты, рентгенологи, психиатры, неонатологи, эпидемиологи.

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, кадровый вопрос особенно актуален в первичном звене здравоохранения. Со 2017 года порядок выпуска специалистов будет изменен: по окончании шестого курса выпускники медицинского университета будут проходить аккредитацию, после чего получат право работать участковыми терапевтами и педиатрами, а также врачами общей практики. Это позволит укомплектовать поликлиники, укрепить участковую службу, сделать доступнее первичную медицинскую помощь.

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Добавим, в Оренбуржье не первый год говорят о кадровой проблеме в сфере здравоохранения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2015 года на расширенной коллегии Минздрава региона озвучили статистику, согласно которой не было занято более 1 тысячи ставок врачей различных специальностей. Среди работающих медиков почти четверть составляли пенсионеры. Говорилось и о проблеме привлечения молодых специалистов. Ежегодно в Оренбургской области получают дипломы об образовании более 450 врачей и 700 средних медработников. Из них в лечебно-профилактические учреждения приходят работать менее половины врачей и треть медработников среднего звена.