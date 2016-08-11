Салехард, 11 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. На Ямале 39 тундровиков уже выписаны из больницы. Среди них 24 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

Ещё шестеро, из которых два ребёнка, будут отправлены домой со дня на день. А 51 человек, в том числе и 29 детей, пока остаются в больнице.

Состояние всех пациентов стабильное. Напомним, они проживали в очаге сибирской язвы. 794 человека получают химиопрофилактику. А 1 тыс. 667 человек привиты от сибирской язвы.

Сотрудники Минобороны России уже уничтожили 2065 трупов погибших животных. А более 99 тысяч оленей привиты.

16 человек остаются в пункте временного размещения в Яр-Сале. Но уже в ближайшее время их перевезут к местам традиционного проживания.

А тем временем часть сотрудников МЧС завершила работу в зоне поражения сибирской язвой. За несколько дней ими была проделана колоссальная работа по обеззараживанию карантинной зоны, сообщили в региональном управлении МЧС России. Как поясняет директор Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований генерал-лейтенант Александр Агафонов, сегодня, 11 августа, была проведена ротация сотрудников, работающих в зоне падежа оленей. Работа МЧС на данной территории продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг сибирской язвы тлел несколько десятков лет и проявил себя в июне-июле. Всего погибли 2349 оленей. Также от сибирской язвы умер 12-летний мальчик.