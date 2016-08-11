Москва, 11 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В России на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей выявлена и пресечена деятельность ячеек международного интернет-сообщества «Рохнамо ба суи давлати исломи» (в переводе с таджикского языка: «путеводитель в исламское государство»), созданного для пропаганды террористической идеологии и рекрутирования боевиков в состав МТО «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещена на территории РФ), а также сбора денег для финансирования данной террористической организации, сообщили в ФСБ.

RIA Novosti archive ФСБ проводит операцию

Сообщество «Рохнамо», в состав которого в России и за рубежом, в основном странах СНГ, суммарно входят более 100 тысяч членов, из числа выходцев из Средней Азии, координируется десятками модераторов терроризма (радикального ислама), находящимися как в России, так и странах Ближнего Востока и Севера Африки (в основном Сирии, Ирака, Египта), использующих для осуществления конспиративной связи в сети интернет программные средства по шифрованию и анонимизации передаваемых данных.

На территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей проведены 27 (в Екатеринбурге — 16, Тюменской области — 6 и Челябинской — 5) обысковых мероприятий по адресам проживания членов сообщества «Рохнамо». Изъяты компьютеры, мобильные телефоны, содержащие пропагандистские видеоматериалы террористов, экстремистская литература, банковские карты, а также арсенал оружия, включающий три пистолета, четыре гранаты, около 500 граммов пластита, пять тротиловых шашек общей массой 1 кг, электродетонаторы к ним.

В отношении главаря ячейки и троих ее участников возбуждено уголовное дело по организации деятельности террористической организации и участию в ней. Следствие продолжается.