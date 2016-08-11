Рига, 11 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. После 2020 года, когда в Латвии закончится финансирование из фондов ЕС, нужно будет увеличивать налоговые поступления, заявила министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола, сообщает LETA.

pixabay.com Флаг Латвии

Говоря о задержках в поступлениях из фондов ЕС, министр заявила, что они связаны с бюрократическим и медленным процессом принятия решений, причем этой проблемы не решило создание специального учреждения — Центрального агентства финансов и договоров.

На вопрос, как будет развиваться экономика после окончания финансирования из фондов ЕС, Рейзниеце-Озола ответила, что государству придется повышать налоговые поступления, поэтому оно уже сейчас думает об улучшении предпринимательской среды. Предпринимателям министр порекомендовала научиться работать без дополнительных финансовых вливаний, которые ранее обеспечивали фонды.

В 2016 году налоговая нагрузка в Латвии составит 29,8% от ВВП, а в 2020 году — 32%. Это произойдет за счет новой налоговой стратегии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре 2015 года начальник управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте заявил, что Латвия все еще живет с дефицитом бюджета, госдолг лишь растет, поэтому в будущем стране не избежать повышения налогов.

В свою очередь президент Банка Латвии Илмар Римшевич, 13 августа 2015 года заявил, что вместо того, чтобы жить за счет собственных средств, государство продолжает брать в долг и жить сверх того, что зарабатывает. В будущем это вновь может привести к экономическому кризису и необходимости занимать деньги у международных кредиторов. Он напомнил, что внешний долг Латвии за последние несколько лет только вырос.

Напомним, госдолг Латвии на конец августа 2015 года составлял 8,1 млрд евро.

Читайте также:

Латвия — одна из лидеров ЕС по росту госдолга