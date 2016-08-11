Ташкент, 11 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В Узбекистане проходят памятные мероприятия, посвященные 37-летию со дня гибели футбольной команды «Пахтакор» в результате авиакатастрофы, передает корреспондент ИА REGNUM.

stheaker Свеча памяти

С утра на «Боткинском» кладбище в центре Ташкента, где установлен монумент погибшей команде, собрались члены семьи, родственники, друзья и болельщики погибших футболистов. Официальную сторону представляют руководство и сотрудники Федерации футбола и профессиональной футбольной лиги республики.

Позднее на стадионе «Пахтакор» запланирован матч памяти «Пахтакор-79», в котором примут участие ветераны команды и символическая сборная турнира «Лига ветеранов футбола». Аналогичные матчи пройдут и на других футбольных стадионах и спортплощадках республики.

11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134А. Погибли 178 человек (165 пассажиров и 13 членов экипажа), включая 17 членов футбольной команды «Пахтакор», выступавшей в Высшей лиге чемпионата СССР.