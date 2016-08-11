Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Узбекистанские боксеры Рустам Туляганов и Хасанбой Дусматов вышли в полуфинал олимпийского турнира по боксу.

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Туляганов, выступающий в весовой категории до 91 кг, в четвертьфинале одержал победу над азербайджанским спортсменом Абдулкадыром Абдуллаевым. Его соперником за выход в финал, намеченный на 13 августа, станет россиянин Евгений Тищенко — действующий чемпион мира.

Хасанбой Дусматов в весовой категории до 49 кг в четвертьфинале выиграл поединок со своим казахстанским соперником Биржаном Закыповым. Теперь в полуфинале он встретится с американцем Ником Эрнандесом.

Спортсмены из Узбекистана принимают участие в соревнованиях в Бразилии по таким видам спорта, как академическая гребля, художественная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, бокс, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, настольный теннис, плавание, тхэквондо (WTF), теннис, трамплин, стрельба, вольная и греко-римская борьба.