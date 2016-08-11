Москва, 11 августа, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Котировки марки Brent достигали локального внутридневного минимума на уровне 43,46. Давление на энергоноситель оказывают данные о росте коммерческих запасов в США, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«На прошлой неделе они выросли на 1,055 млн баррелей, что стало третьей неделей роста подряд. Кроме того, стало известно о том, что Саудовская Аравия нарастила добычу до исторического рекорда 10,67 млн баррелей в сутки. Также негативным для нефти оказался и прогноз от МЭА по спросу на 2017 год — ожидания по росту спроса были пересмотрены в сторону понижения на 100 тыс. баррелей», — привела цифры Рогова.

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«Перспективы не слишком радужные. Поэтому не исключено тестирование поддержки на 43,40 с дальнейшим снижением в область 42,50 по Brent», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 августа, нефть торгуется разнопланово. По состоянию на 13:29 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% — до 44,11 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,14% — до 41,65 доллара за баррель.